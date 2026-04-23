¿Cómo Solucionar Error "Verifica tu Clabe Interbancaria" en la Devolución SAT 2026? Requisitos

Si ya presentaste tu Declaración Anual este 2026 y el SAT rechazó el trámite y te lanzó un aviso sobre un error con tu clabe interbancaria, en N+ te explicamos qué debes hacer, cuáles son los requisitos y pasos a seguir para corregir tu información y que avance sin contratiempos.

Toma en cuenta que el plazo para presentar la Declaración Anual correspondiente al año fiscal 2025 concluye el 30 de abril de 2026, por lo que en apoyo a los contribuyentes, las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ampliaron su horario para auxiliar a aquellas personas que aún no realizan el trámite.

De hecho, en una nota previa ya te explicamos cómo puedes ver el Estatus de tu Devolución del SAT, así como cuál es el link para revisar tu saldo a favor en 2026. Recuerda que sólo en algunos casos se aceleran los procesos automáticos de devolución y aquí te explicamos cuándo aplica.

Video: SAT Declaracion Anual 2026 Horarios Extendidos Fecha Limite Abril Citas

¿Cómo solucionar el error "Verifica tu Clabe Interbancaria" en la Devolución del SAT?

Ahora bien, si completaste el proceso de la Declaración Anual, pero te arrojó el aviso "Verifica tu Clabe Interbancaria", significa que hay un error que debe ser corregido en el trámite.

Pero, ojo, porque hay diversos factores que debes tomar en consideración, por ejemplo: que la cuenta esté a tu nombre, esté inactiva o presente errores. Por lo que lo primero que debes verificar es el motivo por el cual te rechazaron y posteriormente solicitar la declaración complementaria.

Debes saber que al tratarse de un trámite ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) no tiene costo alguno, y lo pueden realizar personas físicas y morales, en el momento que así lo requieran dado que se puede realizar en línea.

Paso a Paso para solucionar error "Verifica tu Clabe Interbancaria"

Entra a la página https://wwwmat.sat.gob.mx/tramites/26089/presenta-la-correccion-de-cuenta-clabe Da clic en el botón "Iniciar" Llena los campos con tu información Coloca el Captcha Captura los datos bancarios solicitados en el formulario electrónico Recibirás un acuse de recibo

Ten en cuenta que la documentación que aportes debe estar en un archivo digitalizado.

Requisitos para solucionar errores con tu Clabe Interbancaria

Los datos que debes tener a la mano, son los siguientes

e.Firma

RFC

Contraseña

Clabe Interbancaria correcta

Estado de cuenta bancario con RFC, Clabe y nombre completo. (no mayor a tres meses)

¿Por qué arroja error con la cuenta Clabe?

La cuenta o está a nombre del contribuyente que solicita la devolución

Alguno de los dígitos de la Clabe es incorrecto

La cuenta fue cancelada o está bloqueada

El RFC no ha sido actualizado

Video: Beneficios Declaración Anual en Abril de Personas Físicas 2026 SAT

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