Precio del Dólar Hoy VIERNES 16 de Enero de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

El precio del dólar hoy viernes 16 de enero de 2026 en México es de 17.66 pesos por billete verde en promedio.

El peso mexicano tuvo este jueves una jornada de ganancias, para dejar el precio en uno de sus mejores niveles desde julio de 2024.

La divisa nacional no solo se mantiene por debajo del piso de las 18 unidades en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, tuvo una ganancia del 0.71%.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 15 de enero de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del jueves 15 de enero 2026 fue de 17.6499 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 15 de enero en los 17.66 pesos por divisa verde.

Banxico: Dólar FIX en el DOF hoy viernes 16 de enero de 2026

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.6897 pesos por dólar para este viernes 16 de enero.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 16 de enero, según Banxico, en 17.8167 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar a peso hoy viernes 16 de enero de 2026

Banco Compra Venta Afirme 17.00 18.40 Banco Azteca 16.55 17.84 BBVA Bancomer 16.80 17.93 Banorte 16.45 18.00 Banamex 17.07 18.07 Scotiabank 16.00 19.00

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar cambia todo el tiempo, es por esto que su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

