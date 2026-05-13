Economía, en Riesgo de Recesión Técnica: Este Motivo Enciende Alerta en el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó que existe riesgo de recesión técnica en la economía mundial; aquí te explicamos cuál es el motivo que podría detonar esta situación.

¿Por qué la economía podría entrar en recesión técnica?

En una conferencia de prensa, realizada hoy, 13 de mayo de 2025, en Poznan, Polonia, Kristalina Georgieva, directora gerente ‌del FMI, advirtió que un factor de riesgo para recesión técnica es el alto los precio del petróleo, si se mantiene alto hasta 2027.

Kristalina Georgieva señaló que si el precio del petróleo se mantiene entre 120 y 130 dólares por barril, hasta 2027, “existe ‌el riesgo de ‌que la economía mundial se ralentice hasta el 2%, lo que supone una recesión ‌técnica".

Video: Así Está el Precio del Dólar Hoy, Miércoles 13 de Mayo de 2026

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Precio del petróleo hoy

Los precios del petróleo operaron hoy con ligero cambio, mientras los inversores siguen de cerca el frágil alto el fuego en Medio Oriente y en espera de la cumbre de alto nivel entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, respectivamente, en Beijing .

El precio del Brent ganó hoy 0.2% y se vendió a 108 dólares el barril. Mientras el del West Texas Intermediate en Estados Unidos (WTI) cedió un 0.1%, a 102.08 dólares.

Ambos referenciales se han mantenido en unos 100 dólares por barril desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, a finales de febrero de 2026, por lo que Irán cerró el estrecho de Ormuz.

El mercado petrolero sigue sensible al desarrollo de la guerra en Irán, lo que significa ⁠que es probable que persistan las fuertes oscilaciones. Cualquier aumento o amenaza directa a los flujos de suministro podría reactivar con rapidez un fuerte impulso al alza, tanto en el Brent como en el WTI, según Priyanka Sachdeva, de Phillip Nova.

En apoyo ‌de ‌los precios del petróleo, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) señaló que el suministro mundial no satisfacer la demanda total de este año, ya que la guerra con Irán está causando estragos en la producción de Medio Oriente.

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Con información de N+ y Reuters

RMT