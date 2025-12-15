El Superpeso Está de Vuelta: Peso Cierra Debajo de 18 Unidades por Dólar por Primera Vez en 2025

El peso mexicano avanzó la tarde de este lunes 15 de diciembre de 2025 a niveles no vistos desde julio del año pasado ante un declive generalizado del dólar, con los inversores esperando la publicación de cifras del mercado laboral y la inflación en Estados Unidos esta semana.

La divisa mexicana cotizaba en 17.98 por dólar, con una apreciación de un 0.14% frente a los 18.00 pesos del precio de referencia del viernes, apuntando a su quinta jornada de ganancias.

¿Por qué se apreció el peso frente al dólar?

En una nota de análisis, Kapital Grupo Financiero explicó que en el largo plazo el peso mexicano ha entrado ya en niveles de sobreventa con posibilidades de profundidad, cuyo target se observa en 17.85 como principal.

También existe probabilidad de regresiones técnicas cuyos niveles inmediatos marcan inicialmente 18.05 como resistencia leve y objetivo en 18.15 como nivel importante

A nivel local, la semana estará marcada además por los anuncios de política monetaria de varios bancos centrales, entre ellos Banco de México (Banxico), del cual se espera ampliamente un nuevo recorte a la tasa clave de interés en su decisión prevista para el jueves.

¿Cómo Abrió Hoy el Peso frente al Dólar?

Bolsa mexicana retrocede desde su máximo histórico

En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió después de haber alcanzado por la mañana nuevos niveles récord, de la mano de un cambio de tendencia de los principales índices de Wall Street.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX cayó un 0.60% a 64,326.16 puntos. En sus primeras negociaciones del día había alcanzado un máximo histórico de 65 mil 250.14 unidades.

Los títulos del banco Regional RA.MX encabezaron el retroceso, con un 3.28% menos a 137.61 pesos.

Las acciones del operador del mercado bursátil Grupo BMV restaron un 3.05% a 36.19 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió ocho puntos básicos a un 9.05%, mientras que la tasa a 20 años ascendió cuatro, a un 9.52%.

Con información de: Reuters

