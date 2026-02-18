México Trabaja para Exportar Carne a Canadá y Aumentar Envíos de Frutas y Hortalizas.

Los gobiernos de México y Canadá trabajan en conjunto con las empresas de ambos países para exportar carne y aumentar los envíos de frutas y hortalizas de territorio mexicano al canadiense, indicó el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué.

En un comunicado, el funcionario informó que recibió en la dependencia al ministro de Agricultura y Agroalimentación de Canadá, Heath MacDonald, "para evaluar el cumplimiento de los acuerdos pactados en nuestra reunión de octubre de 2025 y prácticamente hemos cumplido todos al 100%".

El funcionario mexicano señaló que la agenda de trabajo entre ambos países incluye "acciones muy concretas para facilitar la exportación de carne mexicana a Canadá" y también acordaron los pasos para establecer protocolos sanitarios "que permitan recibir en el corto plazo, nuevos productos canadienses en México".

Convenimos trabajar en coordinación con las empresas de ambos países para incrementar la exportación de frutas y hortalizas de México a Canadá. Se acordó la puesta en marcha de nuevos sistemas digitales para facilitar el comercio agroalimentario

Mientras que MacDonald expuso el interés de empresas canadienses de invertir y financiar proyectos en México.

"La relación entre México y Canadá es ejemplar, nos hemos propuesto objetivos que se han atendido en plazos cortos, siguiendo las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del primer ministro de Canadá, Mark Carney", finalizó Berdegué.

Sheinbaum se reúne con Le Blanc y MacDonald

Previamente Sheinbaum se reunió este martes 17 de febrero con los ministros de Comercio y Agricultura de Canadá, Dominique Le Blanc y Heath MacDonald, respectivamente, además de empresarios de aquel país en Palacio Nacional para fortalecer la relación económica.

En un comunicado, el Gobierno de México explicó que, para continuar el acuerdo de entendimiento con Canadá, Sheinbaum recibió a integrantes del gabinete de Carney.

En Palacio Nacional, (Sheinbaum) conversó con los ministros de Comercio, Dominic LeBlanc, y Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald. Una delegación de más de 400 empresarios canadienses visita el país para estrechar relaciones. Hay confianza en nuestra economía

Mientras que durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó que su Gobierno "está fortaleciendo" la relación económica con Canadá tras la visita de una delegación de empresarios de ese país, en medio de los esfuerzos por diversificar comercio e inversiones y en el marco del tratado comercial con Estados Unidos (T-MEC).

