¿Cómo Sobrevivir a Las Ofertas Decembrinas?

Los mexicanos gastarán en promedio $6,359 en regalos esta Navidad, 15% más que en 2024. Aunque se darán menos obsequios, el presupuesto será mayor, privilegiando calidad sobre cantidad.

La temporada navideña llegó y con ella la oportunidad de aprovechar las ofertas y promociones que tanto anhelamos para comprar regalos. Sin embargo, esto también puede llevar a gastos excesivos si no se tiene cuidado. 

Para estas fiestas, los mexicanos planean desembolsar en promedio 6,359 pesos solo en regalos, un incremento del 15 % respecto a 2024, según el estudio Navidad 2025: Lo que mueve al consumidor mexicano de la consultora Kantar. Aunque se darán menos obsequios, unos 10 en promedio frente a los 31 del año pasado, el presupuesto será mayor, privilegiando calidad sobre cantidad.

Además, la derrama económica nacional por las fiestas decembrinas se estima entre 600 mil y 605 mil millones de pesos, impulsada por aguinaldos, cenas y turismo, de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco). 

Para maximizar tu experiencia de compras sin afectar tu bolsillo, aquí te presentamos algunos hacks que te ayudarán a navegar esta temporada de ofertas con inteligencia:

  1. Elaborar una lista de deseos: Antes de comenzar tus compras, haz una lista de lo que realmente necesitas. Esto evita compras impulsivas y te mantiene enfocado en tus objetivos. Compras conscientes.
  2. Comparar precios: Utiliza aplicaciones y sitios web para comparar precios entre diferentes tiendas. Esto puede ayudarte a encontrar la mejor oferta y ahorrar dinero.
  3. Aprovecha las compras anticipadas: Comprar con antelación puede ofrecer descuentos mayores. Algunas tiendas ofrecen precios más bajos entre más tiempo falte para Navidad.
  4. Establece un presupuesto: Determina un límite de gastos y asegúrate de no excederlo. Esto te ayudará a mantener tus finanzas bajo control durante la temporada festiva.
  5. Utiliza promociones y cupones: Muchas tiendas ofrecen cupones de descuento o promociones especiales. No olvides revisar estas opciones antes de realizar tu compra.

Bonus: Usa tecnología que te ayude a ahorrar tiempo y estrés

En medio de la vorágine decembrina, el uso de las apps de los bancos puede ayudarte a estar organizado y planear tus gastos, como la de BBVA que se convierte en un aliado para organizar tus finanzas sin complicaciones gracias a:

  • Pagos rápidos: Desde la pantalla de acceso puedes usar tu tarjeta digital y pagar en menos pasos, de forma segura.
  • Recordatorios inteligentes: La app te avisa sobre pagos recurrentes como renta o colegiaturas, para que no se te pase nada.
  • Blue: Tu asistente virtual disponible 24/7, responde las dudas que tengas sobre tu app o consultar tus cuentas
  • Atajos personalizados: En la pantalla de inicio verás las acciones que más haces, para que todo sea más ágil.

Importante: Estas funciones no son solo comodidad: son herramientas para evitar cargos por retrasos y mantener tu presupuesto bajo control. Planifica, compara, aprovecha ofertas y apóyate en la tecnología. Así podrás disfrutar las fiestas sin que este mes se convierta en tu peor pesadilla financiera con una pesada cuesta de enero.

