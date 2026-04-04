Pensión Mínima Garantizada Ley 73: De Cuánto Será el Aumento del Pago en Mayo 2026

Para quienes cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de 1997, el esquema de la Ley 73 sigue siendo una alternativa relevante para acceder a una pensión al momento del retiro. Este régimen contempla una pensión mínima garantizada, pensada como respaldo económico para los trabajadores en su etapa de jubilación.

De cara a mayo de 2026, ya se encuentra establecido el monto base de este beneficio. La cifra responde a actualizaciones derivadas de factores como el comportamiento de la inflación y los ajustes al salario mínimo vigente en México.

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Así, el pago mínimo asegurado bajo este régimen será de $10,636.54 mensuales. Este ingreso corresponde al piso que puede recibir un jubilado que cumpla con los criterios estipulados por la normativa.

Variaciones y requisitos

Si bien esta cantidad puede presentar ligeras variaciones según la región o futuras modificaciones al salario mínimo, el objetivo central es garantizar que los pensionados cuenten con recursos suficientes para cubrir sus necesidades esenciales.

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Cabe señalar que este derecho aplica exclusivamente a trabajadores inscritos bajo la Ley 73 que hayan acumulado al menos 500 semanas de cotización. Asimismo, deben haber alcanzado la edad requerida: 60 años en caso de cesantía en edad avanzada o 65 años para pensión por vejez.

En esencia, la pensión mínima garantizada funciona como un mecanismo de seguridad social que protege a los trabajadores, asegurando un ingreso mensual aun cuando su historial laboral no les permita obtener un monto mayor.

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