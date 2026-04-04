Pensión Mínima Garantizada Ley 73: De Cuánto Será el Aumento del Pago en Mayo 2026
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El monto mínimo de pensión bajo la Ley 73 del IMSS para mayo de 2026 ya fue definido. Este apoyo garantiza ingresos básicos a trabajadores que cumplen ciertos requisitos.
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Para quienes cotizaron en el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de 1997, el esquema de la Ley 73 sigue siendo una alternativa relevante para acceder a una pensión al momento del retiro. Este régimen contempla una pensión mínima garantizada, pensada como respaldo económico para los trabajadores en su etapa de jubilación.
De cara a mayo de 2026, ya se encuentra establecido el monto base de este beneficio. La cifra responde a actualizaciones derivadas de factores como el comportamiento de la inflación y los ajustes al salario mínimo vigente en México.
Así, el pago mínimo asegurado bajo este régimen será de $10,636.54 mensuales. Este ingreso corresponde al piso que puede recibir un jubilado que cumpla con los criterios estipulados por la normativa.
Variaciones y requisitos
Si bien esta cantidad puede presentar ligeras variaciones según la región o futuras modificaciones al salario mínimo, el objetivo central es garantizar que los pensionados cuenten con recursos suficientes para cubrir sus necesidades esenciales.
Cabe señalar que este derecho aplica exclusivamente a trabajadores inscritos bajo la Ley 73 que hayan acumulado al menos 500 semanas de cotización. Asimismo, deben haber alcanzado la edad requerida: 60 años en caso de cesantía en edad avanzada o 65 años para pensión por vejez.
En esencia, la pensión mínima garantizada funciona como un mecanismo de seguridad social que protege a los trabajadores, asegurando un ingreso mensual aun cuando su historial laboral no les permita obtener un monto mayor.
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