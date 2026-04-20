¿Qué Es PTU por Pagar y Cómo se Calcula? Estos Trabajadores Recibirán este Beneficio en 2026

Si eres un trabajador en activo en México debes saber que el pasado 1 de abril inició el reparto de utilidades para trabajadores. Y dado que genera muchas dudas sobre los montos y las fechas, en N+ te aclaramos qué significa PTU por pagar y cómo se calcula.

De hecho, en notas previas te explicamos quiénes cobran utilidades en 2026, además de darte a conocer cómo saber cuánto te corresponde en 2026, si laboraste un año o seis meses.

En el caso específico de adultos mayores inscritos al programa de Vinculación Productiva de INAPAM, ya exploramos qué adultos mayores reciben PTU gracias a la tarjeta INAPAM.

Video: Recibiran los Trabajadores Menos Utilidades por los Aranceles

Entonces, ¿qué es PTU por pagar?

Lo primero que debes saber es que el reparto de utilidades o Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) es un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa por los servicios que ofrece en el mercado.

Así que PTU por pagar no es otra cosa que el pago de utilidades. Se trata de un monto extra que se entrega a los trabajadores por parte de la empresa o el patrón. Es decir que es adicional al salario y una forma de reconocer su contribución a la empresa.

Pero, ojo, porque las fechas de pago a la PTU son distintas según seas persona moral o con actividad empresarial.

Si trabajas para una persona moral (empresa), la recibes: a más tardar el 30 de mayo.

Si trabajas para una persona física (patrón) debes recibir el pago a más tardar el 29 de junio

¿Para qué trabajadores SÍ aplica el reparto de utilidades y para quiénes NO?

El reparto de utilidades o PTU por pagar aplica para trabajadores que hayan laborado por lo menos 60 días en empresas cuyas utilidades netas fueron de 300 mil pesos o más, y tengan un año en funcionamiento.

Mientras que no aplica para trabajadores domésticos, directos, administradores y gerentes generales. Así como aquellos profesionistas o trabajadores que mediante pago de honorarios, presten sus servicios sin existir una relación de trabajo del subordinado con el patrón.

¿Cómo se calcula el PTU por pagar para trabajadores?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), el reparto de utilidades se hace con base al 10 por ciento de las ganancias netas reportadas en la declaración anual de la empresa. Dicha cantidad se divide en dos partes iguales, de la siguiente manera:

La primera parte se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del salario.

La segunda se repartirá en promoción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante un año.

De modo que para el cálculo del reparto de utilidades en 2026 entran en juego los siguientes factores: ganancias de la empresa o patrones, salario anual, días que trabajaste en la empresa durante el año fiscal y la suma total de días que laboraste.

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¿Qué días se consideran como laborados para el reparto de utilidades?

Se trata de aquellos que por disposición de Ley, contrato individual o colectivo de trabajo y reglamento interior de trabajo perciben salario aún cuando no labore, tales como:

Incapacidades temporales por riesgo de trabajo

Periodos prenatales y postnatales

Descanso semanal, vacaciones y días festivos

Permisos

Permiso con Goce de sueldo

Video: Cuándo y Cuánto Recibes por Derecho el Reparto de Utilidades

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