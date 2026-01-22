Sube la Inflación en Primera Quincena de Enero 2026: Estos Productos Aumentaron de Precio

La mañana de hoy, 22 de enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó cómo está la inflación en México y qué productos subieron y bajaron de precio durante los primeros quince días de este mes.

En su informe de este jueves, el organismo informó que en la primera quincena de enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.31% respecto a la quincena anterior. Con ello, la inflación anual se ubicó en 3.77%.

¿Sabías qué?

El INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

Estos cambios de precios repercuten en el poder adquisitivo y en el bienestar de los consumidores.

La canasta de bienes y servicios se integra por una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios específicos, agrupados en 292 productos genéricos.

Aumento de la inflación

De acuerdo con el reporte del INEGI, en la primera quincena de enero el INPC presentó un nivel de 143.466, con lo cual la inflación general anual se ubicó en 3.77%.

En el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.20% y la anual, de 3.69%, detalló el organismo, que también dio a conocer datos como:

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.43% a tasa quincenal.

—que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.43% a tasa quincenal. Los precios de los servicios subieron 0.19% y los de las mercancías 0.69%

subieron 0.19% y los de las 0.69% A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.12%

disminuyó 0.12% Dentro de dicho índice, los precios de los productos agropecuarios cayeron 0.20% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.06%.

Estos productos subieron de precio en los primeros días del año

A continuación, te presentamos la lista de productos y servicios que tuvieron aumento de precio en los primeros quince días del año, derivado del repunte de la inflación.

Cigarrillos, variación quincenal: 12.22%

Refrescos envasados, 3.97%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.75%

Vivienda propia, 0.18

Jitomate, 3.45%

Electricidad, 0.99%

Restaurantes y similares, 0.49%

Limón, 15.21%

Servicio doméstico, 1.28%

Productos para el cabello, 1.75%

¿Qué productos bajaron de precio?

En contraste, algunos productos y servicios bajaron su precio. Esta es la lista presentada por el INEGI este jueves:

Transporte aéreo, -27.30%

Huevo, -3.95%

Gas doméstico LP, -1.83%

Taxi, -1.57%

Servicios turísticos en paquete, -7.52%

Chile serrano, -10.56%

Detergentes, -0.81%

Lechuga y col, -5.97%

Cebolla, -3.29%

Otras verduras y legumbres, -2.61%

