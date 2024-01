Impugnan precandidatura presidencial de Jorge Álvarez, de MC

Tras el registro oficial de Jorge Álvarez Máynez, como precandidato presidencial del Movimiento Ciudadano (MC), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la senadora Indira Kempis impugnaron su aspiración ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Así lo dio a conocer la exintegrante de la bancada parlamentaria del MC en su cuenta de X (antes Twitter), pues consideró que se violan las mismas reglas del partido para designar a su abanderado para las elecciones presidenciales de junio próximo:

Impugné la ‘precandidatura’ de Jorge Álvarez Máynez en el TEPJF. MC viola sus propias reglas

Video: Así Destapó Samuel García a Jorge Álvarez Máynez a Aspirante Presidencial por MC

Te recomendamos: Con Botana y Cerveza Samuel García se Asume Líder: Alfaro Critica Destape de Álvarez Máynez

Según la legisladora, la convocatoria del MC establece que no se puede designar a un nuevo precandidato, en tanto no se resuelvan todas las impugnaciones del proceso de precandidaturas no pueden hacer otra designación.

Kempis argumentó que, en este caso, su impugnación al proceso no se ha resuelto, por lo que se comete una ilegalidad, según la misma convocatoria de este partido político.

Indira Kempis Martínez, por mi propio derecho y como aspirante a precandidata a la Presidencia de la República Mexicana (…) interpongo, Per Saltum, Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano

Por su parte, Kempis aclaró que su denuncia no se trata de fuego amigo, sino de “buscar justicia, estado de derecho, democracia”.

PRI también impugna registro

Asimismo, el ahora precandidato del MC, Jorge Álvarez Máynez, compartió en X que también el PRI denunció su registro como precandidato presidencial rumbo a los próximos comicios de junio.

Para sorpresa de nadie, el PRI denunció mi registro. Los señores que se la pasan hablando de ‘no dividir a la oposición

Además, se dijo listo para la ‘guerra sucia’ y advirtió: “¡Qué sigan enseñando el miedo que nos tienen!”.

El también coordinador de los diputados federales emecistas en el Congreso mexicano no especificó cuál es la causa de la impugnación judicial electoral que emitió el PRI ante el TEPJF, mientras que el partido y su dirigente nacional, Alejandro Moreno, no han emitido su postura al respecto.

Historias recomendadas:

ME/JLR