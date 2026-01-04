¿Ángela Aguilar dio “chachetada” a Cristian Nodal? Video Enciende Debate en Redes

Un video compartido por Ángela Aguilar en sus redes sociales se ha convertido en tendencia en plataformas como Instagram y TikTok, desatando una ola de comentarios divididos entre fans y detractores sobre su relación con el también cantante Christian Nodal.

¿Qué muestra el video que encendió la polémica?

La intérprete de regional mexicano publicó un collage con momentos personales y profesionales de su 2025, en el que aparece junto a su esposo, el cantante Christian Nodal.

Entre las escenas, llamó especialmente la atención un fragmento en el que Aguilar parece darle una “cachetada” a Nodal con una tortilla de harina verde, en lo que, de acuerdo con varias versiones, sería un segmento del reto viral del “tortillazo” que circula en redes.

Este reto consiste en que una persona responde una serie de preguntas con agua en la boca, mientras su pareja la golpea ligeramente con una tortilla, provocando que el agua salga expulsada de forma humorística.

Reacciones encontradas en redes

Desde que el video fue compartido, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar:

Algunos usuarios celebraron el momento y destacaron la química de la pareja entre risas y buen humor.

Otros interpretaron la escena como una muestra de dominancia o control dentro de la relación, con comentarios como “Ángela mostrando que lo tiene bien controlado” o cuestionamientos sobre la dinámica entre ambos artistas.

Esta diversidad de opiniones ha generado debates y memes, impulsando aún más la visibilidad del clip entre usuarios de distintas plataformas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal son una de las parejas más mediáticas del regional mexicano, con una relación que ha estado bajo constante escrutinio desde que se dieron a conocer públicamente. Se sabe que planean casarse por la iglesia en 2026, un evento que ha aumentado el interés de sus seguidores y de la prensa rosa.

La pareja ha afrontado ya varios momentos polémicos desde el inicio de su romance, y este clip, aunque en tono de juego, vuelve a poner su relación en el centro del debate digital, demostrando cómo cada gesto que comparten puede convertirse rápidamente en tema de conversación.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido alguna declaración oficial aclarando el contexto del video, por lo que la controversia continúa circulando entre hashtags y comentarios en redes.

