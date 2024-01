Revelan Primer Avance de 'Back to Black', Cinta Biográfica de Amy Winehouse

La huella que Amy Winehouse dejó en la industria musical sigue vigente, A tal grado, que a más de 10 años de su muerte sigue siendo recordada, y prueba de ello es la película biográfica Back in Black.

Este jueves 11 de enero fue revelado el primer avance de la película, protagonizada por Marisa Abela y dirigida por Sam Taylor-Johnson. En el tráiler se observa a una joven Amy Winehouse que comienza su carrera presentándose en bares, pero con la clara misión de trascender con su música.

Además, en el tráiler también se ve la evolución de la personalidad de Winehouse hasta alcanzar su incónico look, que ha sido recreado por decenas de personas desde entonces.

El título de la película es el mismo que el del segundo y último álbum de estudio de la cantante: Back to Black, producción que incluye la canción del mismo nombre, además de éxitos como Rehab y You Know I'm not Good.

¿Cuándo se estrena Back in Black?

La película Back in Black llegará a cines del Reino Unido el próximo 12 de abril, mientras que el estreno para Estados Unidos se realizará el 10 de mayo. Hasta el momento, se desconoce la fecha de estreno en México y Latinoamérica.

Amy Winehouse murió el 23 de julio de 2011. El cuerpo de la estrella fue encontrado sin vida en su casa de Candem Town; la causa de muerte fue una sobredosis.

De acuerdo con allegados, la cantante luchó por años contra las drogas y el alcohol. Se sabe que sus adicciones se intensificaron tras separarse de su esposo, Blake Fielder-Civil.

