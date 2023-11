Bad Bunny Explota contra Canción Creada con IA; Esto Dijo

Bad Bunny desató una nueva polémica por los comentarios que hizo en su canal de WhatsApp sobre una canción creada con inteligencia artificial (IA), utilizando la voz del Conejo malo y que se volvió viral en TikTok y otras redes sociales.

El reguetonero fue contundente con sus seguidores y les dijo que si les gustó la canción, se salieran del grupo.

Si a ustedes les gusta esa mierda de canción que está viral en TikTok salgansen de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos y por eso mismo hice el nuevo disco, pa deshacerme de gente así. Así que chu chu, fueraa.

El boricua se refirió a la canción conocida como Demo #5: NostalgIA, que se viralizó en la cuenta de TikTok @flowgptmusic, cuenta que se autodefine como "el primer artista potenciado con tecnología GPT (generador preentrenado de temazos)", y que no solo recrea la voz de Bad Bunny, sino que también cuenta con la "participación" de Justin Bieber y Daddy Yankee.

El intérprete de Mónaco también dijo a las personas a las que les gustó la canción creada con IA que mejor no asistan a su próxima gira.

La reacción de Bad Bunny ha generado opiniones divididas, pues mientras algunos respaldan a Benito Martínez, nombre real del cantante, y su postura de criticar el uso de este tipo de tecnología en la música, mientras que otros se mostraron a favor del uso de la IA en la creación musical, pues algunos usuarios incluso aseguraron que NostalgIA es mejor que las canciones que Bad Bunny presentó en su más reciente álbum, Nadie sabe lo que va a pasar mañana.

El uso de la inteligencia artificial ha causado debate en el mundo de la música en la última semana, pues además de las críticas de Bad Bunny contra esta tecnología, la considerada por muchos banda más importante de la historia, The Beatles, lanzó su última canción, llamada Now and then la semana pasada, en la que la voz de John Lennon fue integrada gracias a la inteligencia artificial.

