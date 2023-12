"Cachetada a Chris Rock Salvó mi Matrimonio": Jada Pinckett Smith

Jada Pinkett Smith, esposa del actor Will Smith, reveló que la cachetada que su marido le propinó al comediante Chris Rock en la gala de los Oscar salvó su matrimonio.

La también productora y empresaria recientemente publicó su libro de memorias, en donde recordó lo vivido el 28 de marzo de 2022, en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Cuando estaba sentada en los Oscar, me di cuenta. Tan pronto como dije: 'Oh, Dios, ¿acabas de pegarle a Chris?' Pensé: 'Estamos juntos en esto'. Dije: 'No llegué aquí como tu esposa, pero me voy de aquí como tu esposa porque seguramente llegará una tormenta.