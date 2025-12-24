El actor y comediante estadounidense Patrick Cassidy Finn conocido como "Pat Finn" de 60 años de edad falleció en su casa de Los Ángeles en Estados Unidos, informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

De acuerdo con la misiva, el intérprete murió rodeado de su esposa Donna, sus tres hijos y los perros de la familia, en un ambiente de intimidad y afecto.

En el mensaje, sus seres queridos dedicaron unas palabras cargadas de humor y cariño, fieles al espíritu que caracterizó al actor a lo largo de su carrera. “Estamos seguros de que los queridos amigos de Pat y colegas leyendas de Chicago, Chris Farley, George Wendt y Mike Hagerty, le están reservando un asiento en el sofá para ver a sus amados Bears”, escribieron.

¿De qué murió Pat Finn?

Pat Finn fue un veterano actor cómico, ampliamente reconocido por su participación en series de televisión y comedias que lo consolidaron como un rostro familiar para el público.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran “The Middle” y “The George Wendt Show”, producciones en las que demostró su talento para la comedia y los personajes entrañables. De acuerdo con información confirmada por su entorno, el actor perdió la vida tras una batalla contra el cáncer.

Si bien fuentes familiares de Pat no confirmaron qué tipo de cáncer había estado combatiendo, hay informes de que le diagnosticaron cáncer de vejiga hace varios años. Tras el diagnóstico, recibió tratamiento y logró entrar en remisión durante un tiempo, sin embargo, el cáncer regresó y se extendió (hizo metástasis), lo que empeoró su condición a pesar del tratamiento.

Debido a esa recaída y complicaciones asociadas con la enfermedad, falleció el 22 de diciembre de 2025 a los 60 años, rodeado de su familia. Le sobreviven su esposa Donna, con quien estuvo casado desde 1990, y sus tres hijos.

Último mensaje de Pat Finn en redes sociales

El último mensajes que dejó el actor en su cuenta de Instagram data del 29 de septiembre de 2025, cuando celebró 35 años de relación con su esposa.

“¡Guau, 35 años! No es cuestión de suerte comenzar un matrimonio con tu mejor amigo y el amor de tu vida. Gracias por todos los años de amor y risas. Esperando todos los años por venir”, escribió, acompañando el texto con una fotografía juntos.

Pat Finn y su esposa Dona. Foto: @mrpatfinn

