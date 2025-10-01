Todo Sobre el Registro para la Coffee Party de Feid, su Evento Gratuito en la Plaza de Toros

Feid, uno de los artistas urbanos más importantes del mundo, exportado desde Medellín, Colombia, a quien también conocemos como Ferxxo, eligió la Plaza de Toros México para celebrar su evento gratis: la Coffee Party más grande que ha hecho.

La 'Caferxxo más grande del mundo' llega después de que el reggaetonero tuviera que cancelar sus planes de hacer esta Coffee Party en el parque Cuitlahuac el pasado mes de junio debido a que obtuvo una gran convocatoria.

Con este evento, Feid busca reunirse con sus fans para disfrutar de su música en compañía de un café. Así que te contaremos cuándo es y cómo puedes registrarte en este evento gratuito que ce celebrara en la Plaza de Toros México.

¿Cuándo es la Coffee Party de Feid en la Plaza de Toros?

La Coffee Party de Feid se celebrará el próximo viernes 3 de octubre en la Plaza México, que se ubica en Cerrada Augusto Rodin 130, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710 Ciudad de México, CDMX.

¿Dónde es el registro para la Coffee Party gratis de Feid?

Feid publicó en su cuenta de Instagram el enlace para registrarse al evento. La mala noticia es que ya no hay lugares para el evento, pero la buena es que se habilitó una lista de espera en la que te puedes registrar gratis, que, aunque no garantiza tu entrada al evento, sí podría darte una oportunidad para asistir en caso de que se liberen lugares.

Para registrarte a la lista de espera puedes acceder a este link que Feid dejó en sus redes.

Karol G le Canta a Feid "Mi Ex Tenía Razón" en Concierto del Ferxxocalipsis en Medellín, Colombia

¿Qué es una Coffee Party?

Las coffee parties son un concepto muy de la Gen Z, son como raves o, literal, fiestas, donde en lugar de alcohol u otras sustancias se consume café.

Normalmente estas fiestas son de día, así que aunque no hay horario confirmado, lo más probable es que el evento de Feid no sea nocturno.

Estos eventos buscan ser un punto de conexión para personas a las que no les gusta el alcohol y son una alternativa a las tradicionales fiestas nocturnas.

Feid y su ascenso a la fama internacional

Feid, cuyo nombre verdadero es Salomón Villada Hoyos, es uno de los artistas urbanos más importantes de la actualidad. Nació el 19 de agosto de 1992, en Medellín, Colombia.

En los inicios de su carrera, Feid (Ferxxo), se dedicaba a componer canciones para otros artistas como J Balvin, CNCO y Reykon. Fue en 2017 que Feid lanzó su álbum début, Así como suena, con el que marcó sus primeras entradas a la lista Hot Latin Songs de Billboard.

En mayo de 2019, lanzó su segundo álbum de estudio titulado 19, y en abril de 2020, publicó su tercer álbum de estudio, Ferxxo (Vol. 1: M.O.R), que alcanzó el puesto número 27 en el listado Top Latin Albums de Billboard, y tuvo una nominación a los premios Grammy Latino en la categoría de mejor álbum.

En agosto de 2021, lanzó su cuarto álbum de estudio Inter Shibuya - La mafia, y su quinto álbum de estudio, Feliz cumpleaños, Ferxxo, llegó en septiembre de 2022.

La canción que lanzó con Young Miko en 2023, 'Classy 101' debutó en el número 99 de la lista Hot 100 de Billboard. Desde entonces y desde que se dio a conocer su noviazgo con Karol G, su carrera ha ido en ascenso.

