Christian Nodal Arremete Contra Tiktokers y Se Sincera sobre su Salud Mental: ¿Qué dijo?

Christian Nodal ha estado en el centro de los reflectores desde que dio detalles de su relación con Cazzu y su hija Inti en una entrevista.

Luego ofreció un concierto en la Universidad Autónoma de Nuevo León donde su esposa, Ángela Aguilar, fue abucheada por la audiencia.

Ahora, Nodal compartió detalles sobre su salud mental y habló acerca de los tiktokers que se dedican a hacer contenido sobre su vida privada.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre los Tiktokers?

En una entrevista con un medio colombiano Nodal criticó que creadores de contenido en Tiktok basen su trabajo en hablar sobre su vida privada.

"Yo ya me resigné a que lo que se hable la mayoría del tiempo es pura mentira. Entonces ya lo tomo como lo que es, ganas de hablar, o sea, les hace bien económicamente hablar mal de mí, mejor que hablar bien. Creo que es más redituable y los números lo confirman", dijo Nodal en la entrevista.

Estas palabras generaron críticas entre creadores de contenido, algunos de los cuales señalaron que son las acciones del cantante las que provocan que se hable de él.

Christian Nodal Revela en Exclusiva Cómo Enfrenta el ‘Hate’

Christian Nodal también compartió detalles sobre su salud mental

El también compositor habló en esa entrevista sobre la importancia de cuidar la salud mental. Dijo que experimentó altos niveles de ansiedad cuando su vida privada se volvió mediática y específicamente en el momento en que se rumoró que le había sido infiel a Cazzu, madre de su hija, y que eso lo llevó a buscar ayuda profesional.

"Llevo más de dos años tomando terapia, psicoanálisis. Me ha ayudado un montón a canalizar y entender muchas cosas de la vida", compartió.

También dijo que antes de esos dos años no había tenido tiempo de atender su salud mental.

"No tenía tiempo para la depresión, nada más que chambear", dijo.

