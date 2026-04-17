El Fin de Una Era: Las Deportistas Megan Rapinoe y Sue Bird Confirman su Separación tras 10 Años

Después de casi una década juntas, una de las parejas más emblemáticas del deporte y del activismo LGBTQ+ ha llegado a su fin. Megan Rapinoe y Sue Bird anunciaron este viernes su separación, lo que marca el cierre de una historia que trascendió lo deportivo para convertirse en un símbolo cultural.

A través de un mensaje conjunto compartido en redes sociales, ambas figuras explicaron que la decisión fue tomada de manera mutua y desde el respeto.

“No hay una forma fácil de compartir esto… después de mucho pensarlo, hemos decidido separarnos como pareja”, señalaron.

Video: Alberto Lati Explica Por Qué FIFA Tomó el Futbol Femenil

La historia de amor de Megan Rapinoe y Sue Bird

El amor entre ambas figuras comenzó en 2016, cuando se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Río, y su relación se hizo pública un año después. Desde entonces, Rapinoe, estrella del fútbol estadounidense, y Bird, leyenda de la WNBA, se consolidaron como una de las parejas más visibles e influyentes del deporte internacional.

En 2020, la pareja anunció su compromiso, aunque nunca llegaron a casarse. A lo largo de los años compartieron no solo su vida personal, sino también proyectos profesionales, como el podcast A Touch More, que también llegará a su fin tras esta decisión.

Más allá de su relación, ambas construyeron un legado conjunto: fueron referentes dentro y fuera de la cancha, impulsando conversaciones sobre igualdad, derechos LGBTQ+ y justicia social. Su visibilidad incluso las llevó a convertirse en la primera pareja del mismo sexo en aparecer en la portada del “Body Issue” de ESPN.

En su mensaje, Rapinoe y Bird enfatizaron que su historia compartida seguirá siendo una parte fundamental de sus vidas.

Historias recomendadas:

Natalie Portman Está Embarazada: ¿Cuántos Hijos Tiene y Qué Sabemos de Ellos?

'Drop Dead' de Olivia Rodrigo: Qué Significa la Letra de su Nueva Canción