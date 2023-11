Iron Maiden Regresa a México con 'The Future Past Tour': Fecha, Sede y Venta de Boletos

Iron Maiden regresará a México el próximo 20 de noviembre de 2024, para presentar su gira The Future Past Tour en el Foro Sol de la Ciudad de México.

De acuerdo con información de la promotora Ocesa, la banda liderada por Bruce Dickinson volverá a México para interpretar los grandes éxitos con los que se consolidaron como una de las bandas de rock más importantes de la historia.

¡Llega la fuerza del Future Past Tour! ¡Iron Maiden regresa al Foro Sol!

La promotora informó que la preventa para clientes del banco HSBC se realizará los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre, mientras que la venta al público general comenzará el próximo 2 de diciembre. Hasta el momento, no hay datos sobre los precios de los boletos para este concierto.

La presentación de la gira The Future Past significará el regreso de Iron Maiden a México tras dos años de ausencia, luego de que en 2022 la banda ofreció su concierto más reciente en el país como parte de la gira Legacy of the Beast.

Con información de N+

OAGL