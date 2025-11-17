El Primer Trailer de Moana Live Action Da el Primer Vistazo al Elenco: Así Luce

Disney reveló el primer vistazo a la versión live action de “Moana”, una de las producciones más esperadas del verano de 2026 y que tendrá como protagonista a Catherine Laga'aia.

El adelanto transporta de inmediato a la antigua Polinesia: playas luminosas, mares en movimiento y una atmósfera cálida que enmarca una nueva interpretación de “How Far I’ll Go”, ahora en la voz de Laga'aia, quien personifica a Moana en esta adaptación, que algunos consideran llegará antes de lo esperado.

El tráiler también ofrece un breve vistazo a Dwayne Johnson como Maui. Aunque solo se le ve de espaldas, la escena deja entrever algunas de sus transformaciones gracias a sus poderes de semidiós.

A todo esto también se suma la aparición de los Kakamora, esos pequeños pero temibles piratas que acompañaron la historia original.

Entre los guiños más celebrados del avance está el regreso de Heihei, el torpe y encantador gallo que vuelve como compañero involuntario de Moana y Maui, prometiendo nuevas dosis de humor.

El adelanto cierra con la confirmación del estreno: la versión live action de Moana llegará a las salas en julio de 2026. En Estados Unidos debutará el 10 de julio, mientras que la fecha exacta para México y Latinoamérica se dará a conocer más adelante.

El reparto de Moana versión live action

Catherine Laga’aia como Moana

Dwayne “The Rock” Johnson como Maui

John Tui como el jefe Tui

Frankie Adams será a Sina

Rena Owen como Gramma Tala

El trailer de Moana live action

Historias recomendadas:

Fan que Atacó a Ariana Grande Irá a Prisión: ¿Cuánto Tiempo Estará en la Cárcel?

Los 7 Mejores Momentos de Rosalía en The Tonight Show con Jimmy Fallon

'Costume Art' Es la Temática de la Met Gala 2026: ¿Qué Significa?