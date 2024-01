'Me Llamó la Selva, Se Abrió mi Tercer Ojo': Valentino Lanús

Valentino Lanús regresó a la televisión para protagonizar Tu vida es mi vida, la telenovela que se estrena hoy, 15 de enero de 2024, por Las Estrellas, pero, en exclusiva para Despierta, el histrión reveló cuáles fueron las razones por las que se tomó un descanso del mundo de la farándula.

A mí me tocó ese tiempo de escaparme, de decir: alto a la vida. Descubrí algo: estaba yo de vacaciones en la Riviera Maya y fui a la selva, me metí a la selva. Me llamó la selva, me pidió que me quedara.