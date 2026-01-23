Venta General de Boletos para BTS es Mañana: Link de Fila Virtual y A Qué Hora Inicia

Este viernes se llevó a cabo la preventa y mañana sábado 24 de enero inicia la venta general de boletos para los conciertos de BTS en México 2026, y si no te quieres perder la oportunidad de ver al grupo de K-Pop, acá te decimos a qué hora inicia y cómo entrar a la fila virtual de Ticketmaster, para que tengas a la mano el link y seas de las primeras personas en ingresar a la sala de espera.

Gracias a la presión que ejercicio el ARMY mexicano para que liberaran el precio de las entradas antes de la preventa, en una nota ya te dijimos cuánto cuestan los boletos de BTS 2026 para los tres conciertos que se van a llevar a cabo en el Estadio GNP Seguros de la CDMX.

Video: BTS Alista Nuevo Disco; Esta es la Fecha de Estreno de "Arirang"

¿Cuándo es la venta general de boletos de BTS México y a qué hora inicia?

La preventa apenas duró unos cuantos minutos y para todas las personas que se quedaron con ganas de comprar entradas, este sábado 24 de enero 2026 inicia la venta general de boletos en punto de las 09:00 horas de la mañana (tiempo del centro de México).

Nota relacionada: Así es el Mapa Oficial de Concierto de BTS en México

Los precios oficiales de los boletos para acudir a algún concierto de BTS en la CDMX este 2026 son los siguientes:

Boletos VIP : 17,782 pesos.

: 17,782 pesos. Platino A : 13,330 pesos.

: 13,330 pesos. Platino B : De 8,481 a 12,468 pesos.

: De 8,481 a 12,468 pesos. Verde : 11,214 pesos.

: 11,214 pesos. Naranja A : De 4,947 a 6,185 pesos.

: De 4,947 a 6,185 pesos. Naranja B : De 2,839 pesos.

: De 2,839 pesos. Naranja C : De 1,767 pesos.

: De 1,767 pesos. Morado: De 4,4761 pesos.

Video: ‘V’ de BTS Tiene el Rosto Perfecto: Esto Dice la Ciencia

¿Cómo entrar a la fila virtual de Ticketmaster para la venta general de BTS? Link de la sala de espera

Aún no se lanza el link de la fila virtual para la venta general, pero te recomendamos entrar a la página oficial de los boletos de BTS en Ticketmaster de todo el mundo, pues ahí en cualquier momento se activará la opción para entrar a la sala de espera.

Te recordamos que para la venta general se van a poder comprar boletos para cualquiera de los tres conciertos de BTS en México, que serán el 7, 9 y 10 de mayo 2026.

¿Cuántos boletos se pueden comprar en la venta general de BTS 2026?

De acuerdo con información de la boletera, para cada concierto de BTS en México solamente se pueden comprar cuatro boletos por persona. Por ello te recomendamos ingresar a la fila virtual de Ticketmaster al menos media hora antes de que empiece la venta general este 24 de enero 2026.

Historias recomendadas: