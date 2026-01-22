Harry Styles Regresa a México en 2026: Cuándo, Dónde y Qué Día Salen los Boletos del Concierto

Buenas noticias para los fans mexicanos: Harry Styles regresará a México en 2026 como parte de su gira internacional Together Tour 2026.

De acuerdo con la información revelada en el póster oficial, Ciudad de México está confirmada como una de las paradas del tour, que también recorrerá ciudades como Ámsterdam, Londres, São Paulo, Nueva York, Melbourne y Sídney.

La presentación en México contará con un invitado especial de alto perfil: Jorja Smith, una de las voces más influyentes del R&B y soul contemporáneo, lo que eleva aún más las expectativas del show.

La gira, titulada Together, refuerza la etapa más global de Harry Styles, apostando por conciertos únicos en cada ciudad con artistas invitados distintos. En el caso de México, la combinación de Styles y Jorja Smith ya está generando conversación entre fans en redes sociales.

¿Cuándo y Dónde se presentará Harry Styles en México?

El anuncio oficial confirma que Harry Styles sí se presentará en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México el 31 de julio y el 1 de agosto de 2026.

¿Cuándo es la preventa y la venta general de los boletos del concierto de Harry Styles?

La preventa con tarjeta Banamex se celebrará el 28 de enero a las 11:00 horas.

La venta general será a partir del 29 de enero a las 11:00 horas.

