Así Detuvieron a 'El Fresa', en Edomex: Líder del CJNG Estaba Armado y Traía Droga

Este miércoles, 8 de abril de 2026, se informó la detención en Tlalmanalco, Estado de México, de siete personas, entre ellas Kevin 'N', alias 'El Fresa', identificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Cómo fue la detención de 'El Fresa'?

Se informó que las detenciones, entre las que destaca la de 'El Fresa', se lograron en dos acciones diferentes y como resultado de acciones operativas del Mando Unificado Zona Oriente, en el Edomex.

En una primera intervención, durante patrullajes preventivos instruidos en las Mesas de Paz, en la colonia Pueblo Nuevo de dicho municipio mexiquense, efectivos estatales y municipales detectaron a un grupo de personas con actitud evasiva, quienes manipulaban bolsas de plástico y al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga a bordo de dos motocicletas.

Las fuerzas de seguridad les cerraron el paso y solicitaron una revisión física a los datos de identificación vehicular y a sus personas; tras realizar la inspección se localizaron:

72 bolsas con hierba verde y seca similar a la marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características de la droga conocida como cristal y dos teléfonos celulares.

Por lo que los oficiales detuvieron Giovanni “N”, de 30 años, Jesús “N”, de 20 años, Víctor “N”, de 19 años y dos menores de edad, mismos que refirieron pertenecer a dicho grupo, dedicado a la venta de droga, cobro de piso y secuestro en los municipios de Tlalmanalco, Chalco y Juchitepec.

Con los datos aportados en trabajos de investigación, en una segunda intervención en la colonia Bella Vista, se logró la captura de Kevin 'N', alias 'El Fresa', de 31 años, señalado como líder regional del CJNG, quien fue detenido junto a Aline 'N', de 26 años. Al momento de su detención, se les aseguró:

Un arma de fuego tipo escuadra, calibre 9 milímetros, con cargador y cinco cartuchos útiles, 40 envoltorios de posible droga conocida como cristal y un teléfono celular.

Asimismo, se recabó información que vincula a los detenidos con el hallazgo de una mujer sin vida el pasado 4 de febrero en Tlalmanalco. Las indagatorias preliminares sugieren que el homicidio habría sido supuestamente ordenado por 'El Fresa', debido a pugnas por el control de la plaza, por lo que se extenderán las investigaciones.

Los siete detenidos, junto con los indicios asegurados, fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público con sede en Chalco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

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Con información de N+

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