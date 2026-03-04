Buscan a Jeshua Cisneros En Presas y Zonas Boscosas de Villa de Carbón

La búsqueda de Jeshua Cisneros Lechuga se extendió a Villa de Carbón luego de que desapareciera el pasado 13 de noviembre de la colonia Jardines de la Hacienda, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

Las autoridades de Cuautitlán Izcalli detallaron que con la suma de esfuerzos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Comisión de Búsqueda de Personas (COBUPEM), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Célula de Búsqueda de Villa del Carbón, se realizaron recorridos en distintas zonas del municipio para fortalecer las acciones en campo.

Indicaron que, al arribar a Villa de Carbón, el grupo se desplazó a la zona conocida como Presa del Llano, donde la madre del joven solicitó suspender la búsqueda por tratarse de un área turística.

Posteriormente, se trasladaron al Hotel Campestre “Chinguirito” antes de iniciar un recorrido a pie hacia la zona boscosa para ascender a la parte alta del cerro y continuar con las acciones.

Durante la búsqueda, integrantes del Colectivo “Lirios Buscadores” solicitaron apoyo al encontrar restos óseos, que fueron revisados por personal de COBUPEM y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes descartaron que se tratara de restos humanos.

Las acciones de búsqueda concluyeron a las 18:00 horas, para garantizar la seguridad de todos los participantes, para así regresar al municipio alrededor de las 21:00 horas.

Jeshua Cisneros Joven Desaparecido desde Hace Tres Meses en Cuautitlán Izcalli, Esto se Sabe del Caso

Así desapareció Jeshua Cisneros

Para difundir su caso y coordinar esfuerzos, sus familiares abrieron una página de Facebook donde comparten avances sobre la búsqueda.

Su padre, Luis Cisneros, explicó que gracias al apoyo de vecinos, comercios y del C4, han obtenido videos que registran el recorrido de su hijo; sin embargo, la cámara ubicada en la zona donde desapareció tiene la visión obstruida por un árbol, lo que impide saber con claridad qué ocurrió en ese punto.

“Por aquí caminó por la acera y ya no lo volvimos a ver. Ya no tenemos imágenes oficiales del C4. Esta es la última imagen de Jeshua donde desapareció”, relató el padre en un video difundido en redes.

De acuerdo con su testimonio, el joven salió de la casa de un amigo el 13 de noviembre de 2025 a las 10:44 horas de la noche y tomo la calle Hacienda de la Floresta.

Mas tarde alrededor de las 11:15 horas, las cámaras de la plaza San Marcos lo captaron caminando por una banqueta antes de ingresar al estacionamiento del lugar. En nuevas imágenes se observa que Jeshua sale del estacionamiento y, en una última toma del C4, aparece cruzando una avenida en donde no hay iluminación y se pierde del foco de la cámara.

