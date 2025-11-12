¿Cuándo Entra en Vigor Nuevo Reglamento de Tránsito 2025 en Edomex? Multas Aplican Este Día

El Gobierno de Estado de México (Edomex) hizo cambios al Reglamento de Tránsito, con nuevas reglas para evitar accidentes; en N+, te informamos cuándo entran en vigor las nuevas medidas, que establecen multas y sanciones para conductores infractores.

¿Qué establece el nuevo Reglamento de Tránsito de Estado de México?

El nuevo Reglamento de Tránsito de Estado de México adopta las siguientes medidas:

El objetivo central es proteger la vida, garantizar la movilidad segura, prevenir incidentes de tránsito y salvaguardar los niños.

El cambio posee un enfoque social y educativo, buscando fortalecer la seguridad vial y fomentar una cultura de respeto y responsabilidad.

Busca otorgar certeza jurídica a la ciudadanía mediante reglas claras y sanciones proporcionales.

Nuevo esquema de multas

El Reglamento de Tránsito de Edomex establece cambios en el esquema de sanciones y multas, por ejemplo:

Se eliminan las multas fijas y se sustituyen por un esquema de rangos: mínimo, medio y máximo.

El objetivo es promover la regularización voluntaria y reducir las multas para quienes realicen pagos oportunos.

Rango Mínimo: Aplica para conductores que no tienen infracciones previas.

Aplica para conductores que no tienen infracciones previas. Rango Medio: Aplica para quienes acumulen de 2 a 3 infracciones sin pagar.

Aplica para quienes acumulen de 2 a 3 infracciones sin pagar. Rango Máximo: Aplica para reincidentes que registren 4 o más infracciones pendientes.

¿Cuándo entra en vigor el Nuevo Reglamento de Tránsito de Edomex?

Las modificaciones al Reglamento de Tránsito entran en vigor el próximo martes, 25 de noviembre de 2025, con multas que van aplicar en los siguientes casos, de acuerdo con el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA):

No respetar señalamientos restrictivos: Multa de 16 a 20 UMAs, es decir, entre 1,810.24 pesos y 2,262.80 pesos

Usar el celular mientras se conduce amerita multa de 16 a 20 UMAs. Entre 1,810.24 pesos y 2,262.80 pesos

No usar cinturón de seguridad aplica una multa de 3 a 5 UMAs. Entre 339.42 y 565.7 pesos.

