Detienen en Edomex a 7 Probables Responsables de Robo; Uno Es Policía Activo de CDMX

Policías del Estado de México (Edomex) detuvieron a siete probables responsables del robo a una bodega, entre ellos un agente auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) informó que los hechos ocurrieron en el municipio de Tequixquiac.

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¿Qué ocurrió en Tequixquiac?

Según la información oficial, una llamada al 911 alertó sobre un robo de material metalúrgico en la colonia San Mateo, por lo que agentes estatales y municipales se trasladaron de inmediato al sitio.

Al llegar, las fuerzas de seguridad observaron a varios sujetos que traspasaban lingotes de aluminio hacia cuatro vehículos.

Además, durante un operativo en la carretera Tequixquiac–Zumpango, los oficiales ubicaron una camioneta tipo vagoneta referida en la denuncia, cuyo conductor intentó darse a la fuga al notar la presencia policial.

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Policía capitalino, entre los detenidos

Al realizar una inspección de los vehículos señalados en la denuncia, los agentes detuvieron a siete personas:

Rey “N”, de 60 años.

Francisco “N”, de 62 años.

Julio “N”, de 38 años.

Daniel “N”, de 35 años.

Jovani “N”, de 34 años.

David “N”, de 32 años.

Rey David “N”, de 30 años.

De acuerdo con el comunicado, Rey David “N” mostró una credencial vigente de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, adscrita a la SSC.

Los detenidos, junto con los vehículos y la mercancía recuperada, fueron puestos a disposición de la Agencia del Ministerio Público correspondiente, donde se inició la carpeta de investigación a fin de determinar su situación jurídica.

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Con información de N+.

spb