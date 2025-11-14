Juez Ordena Prisión Preventiva para Acusados por Desaparición de Sacerdote en Edomex

Un juez de control del Estado de México dictó prisión preventiva contra María Fernanda "N" y Brandon Jhonatan "N", acusados por la desaparición del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández. La audiencia finalizó este día, pero continuará el próximo martes cuando se determinará la situación jurídica de ambos implicados.

La Fiscalía de Justicia del Estado de México presentó cargos por desaparición cometida por particulares contra los detenidos, quienes permanecerán bajo custodia judicial mientras avanza el proceso.

Video: Hallan sin Vida a Sacerdote del Edomex Desaparecido desde Finales de Octubre.

Las autoridades judiciales determinaron que existen elementos suficientes para mantener a los acusados en prisión preventiva, considerando la gravedad del delito y los posibles riesgos procesales.

Esto indica la investigación por la muerte del sacerdote

De acuerdo con la investigación, el sacerdote de 43 años fue reportado como desaparecido el 31 de octubre por sus familiares. Los trabajos periciales forenses y de confronta genética confirmaron el 13 de noviembre que los restos encontrados en un río de Nextlalpan correspondían a la víctima.

Brandon Jonathan "N" fue ingresado al Centro Penitenciario de Cuautitlán, mientras que María Fernanda "N" fue trasladada al de Tlalnepantla. Una tercera persona relacionada con el caso cuenta con orden de aprehensión vigente.

Los acusados podrían enfrentar una pena de hasta 50 años de prisión de ser encontrados culpables. Se estableció que Brandon Jonathan "N" tiene antecedentes penales por robo con violencia, habiendo cumplido una condena de 18 años.

Con información de Mario Torres.

