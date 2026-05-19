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Tormenta Azota Chalco Hoy 19 de Mayo 2026: Videos de Afectaciones e Inundaciones por Lluvias

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El gobierno municipal calificó como "atípica" la lluvia registrada durante las últimas horas

Tormenta Azota Chalco Hoy 19 de Mayo 2026: Videos de Afectaciones e Inundaciones por Lluvias

Las inundaciones colapsaron las principales vialidades del municipio. Foto: Municipio de Chalco

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El municipio mexiquense de Valle de Chalco, en el Estado de México, fue afectado la tarde de este martes 19 de mayo por las fuertes precipitaciones, las cuales provocaron inundaciones y caos vial.

En un comunicado, el gobierno municipal calificó como "atípica" la lluvia registrada durante las últimas horas.

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Por lo anterior, las unidades VACTOR operan en diferentes puntos del municipio realizando labores de desazolve y limpieza de drenajes, alcantarillas y líneas de conducción.

"Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales y reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes", añadió el gobierno municipal. 

Así se ven las afecciones por la fuerte lluvia

Mientras tanto, usuarios de redes sociales publicaron videos y fotos en donde constataron las afectaciones provocadas por la lluvia. 

Vialidades con anegaciones, transporte público colapsado, autos varados y transeúntes fueron algunas de las afectaciones reportadas.

Cámaras de N+ captaron el momento en el que un camión de bomberos socorría a los usuarios de un camión del transporte público que quedó atrapado en medio de una inundación sobre la autopista México-Puebla. 

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