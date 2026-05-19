Tormenta Azota Chalco Hoy 19 de Mayo 2026: Videos de Afectaciones e Inundaciones por Lluvias

El municipio mexiquense de Valle de Chalco, en el Estado de México, fue afectado la tarde de este martes 19 de mayo por las fuertes precipitaciones, las cuales provocaron inundaciones y caos vial.

En un comunicado, el gobierno municipal calificó como "atípica" la lluvia registrada durante las últimas horas.

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Por lo anterior, las unidades VACTOR operan en diferentes puntos del municipio realizando labores de desazolve y limpieza de drenajes, alcantarillas y líneas de conducción.

Luego de la intensa lluvia de esta tarde, se encuentra cerrada la autopista México-Puebla en Valle de Chalco, con dirección hacia la caseta, debido a la inundación que afecta a la zona.



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"Se exhorta a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales y reportar cualquier emergencia a las autoridades correspondientes", añadió el gobierno municipal.

Así se ven las afecciones por la fuerte lluvia

Mientras tanto, usuarios de redes sociales publicaron videos y fotos en donde constataron las afectaciones provocadas por la lluvia.

Vialidades con anegaciones, transporte público colapsado, autos varados y transeúntes fueron algunas de las afectaciones reportadas.

Así se ve desde el aire la inundación que afecta la autopista México-Puebla hacia la caseta, luego de la fuerte lluvia de esta tarde; la circulación de los autos es lenta.

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Cámaras de N+ captaron el momento en el que un camión de bomberos socorría a los usuarios de un camión del transporte público que quedó atrapado en medio de una inundación sobre la autopista México-Puebla.

Bomberos de Valle de Chalco, en el Estado de México, ayudan en el traslado de los usuarios de la Línea 11 del Trolebús que quedaron atrapados en la inundación sobre la autopista México-Puebla. La circulación en la zona es complicada.



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