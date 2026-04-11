¿Qué Pasó en la Autopista Chamapa-Lechería? Captan en Video Tráiler en Llamas

Un tráiler incendiado fue captado la mañana de este sábado 11 de abril 2026 en la autopista Chamapa-Lechería, en el Estado de México.

De acuerdo con el reporte de automovilistas y transportistas, el incidente se registró a la altura de la salida de Interlomas.

¿Qué pasó en la autopista Chamapa-Lechería?

En las imágenes compartidas por usuarios de redes sociales se puede apreciar la unidad de transporte pesado en llamas.

Ya laboran servicios de emergencia para controlar el incendio y desviar la circulación vial en el punto del percance.

Guardia Nacional informó que se registra cierre total de circulación por #VehículoIncendiado por falla mecánica cerca del km 032+800, de la carretera Chamapa-La Venta, a la altura del .municipio de Naucalpan de Juárez.

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