Registro con Folio a Canasta Alimentaria Bienestar 2026: ¿Qué Documentos Entregar en el Módulo?

Las mujeres de 50 a 64 años que ya obtuvieron su folio de pre-registro al programa de Canasta Alimentaria Bienestar 2026 deben presentarse para completar su registro en los Módulos del Estado de México, pero ¿qué documentos deben llevar?, en N+ te detallamos cuáles son los requisitos a presentar para que no te rechacen.

Si bien en una nota previa ya te compartimos el link donde puedes consultar los resultados del programa de Canasta Alimentaria del Bienestar, debes saber que estos estarán disponibles a consulta entre el 20 de abril y el 8 de mayo de 2026.

Si tu folio aparece en dicho listado significa que cumples con los criterios de selección y priorización para el registro al programa que está activo en los 125 municipios del Estado de México.

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¿Qué documentos debes presentar para registro a Canasta Alimentaria Bienestar 2026?

De acuerdo con la Secretaría del Bienestar del Estado de México, las mujeres de 50 a 64 años que fueron autorizadas por el comité deben presentarse en los Módulos habilitados con el folio de pre-registro y los siguientes requisitos en original y copia para su cotejo:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente (credencial para votar o algún documento que acredite su identidad y haya sido expedido por la autoridad correspondiente, tal como el pasaporte).

Clave Única de Registro de Poblacion (CURP) impresa o CURP Biométrica

Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad competente (6 meses de antigüedad)

Formato Único del Bienestar (debidamente llenado)

Ahora bien, si por alguna situación de salud no te puedes presentar al Módulo para el registro de manera personal, puede acudir una persona en tu representación. Debe ser mayor de edad y presentarse con una carta poder debidamente requisitada, adjuntando copia simple de ambas identificaciones oficiales, certificado de salud expedido por una institución oficial que explique la condición que impide realizar el trámite de una manera presencial.

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¿Cuándo publican los resultados de Canasta Alimentaria Bienestar 2026?

Pero, mantente atenta, porque del 18 al 22 de mayo de 2026 se darán a conocer a las mujeres solicitantes que fueron aceptadas como Beneficiarias del programa para el ejercicio fiscal 2026, a través de la página oficial de la Secretaría del Bienestar del Estado de México.

Recuerda que además del apoyo en especie, que se entrega hasta por seis ocasiones, las beneficiarias de la Canasta Alimentaria del Bienestar reciben los siguientes servicios:

Asesoría psicológica

Asesoría jurídica

Asesoría nutricional

Asesoría en trabajo social

Asesoría gerontológica

Asesoría fisioterapeuta

Asesoría de Medicina General

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