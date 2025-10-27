Resultados Becas Escuelas Particulares 2025: Link para Saber Si Fuiste Aceptado por SECTI Edomex

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) del Estado de México (Edomex) publicó los resultados de las Becas para Escuelas Particulares 2025, y acá te traemos el link para consultar si fuiste aceptado y recibirás el pago total o parcial de la colegiatura por todo el ciclo escolar.

Luego de que el registro se realizara en septiembre para estudiantes de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidades privadas, los solicitantes ya pueden saber si se convertirán en beneficiarios de esta Beca de Exención Edomex 2025.

¿Cómo consultar los resultados de la Beca Escuelas Particulares 2025?

Para consultar si fuiste aceptado en la Beca para preescolar, primaria, secundaria, prepas y universidades particulares solo debes ingresar a este link: https://becas.edugem.gob.mx/resultados/consulta_resultados.php y escribir tu CURP y número de folio de siete dígitos que obtuviste durante el registro.

Da clic en el botón de "Continuar" para conocer si serás uno de los beneficiarios con la exención total o parcial de la colegiatura, que será mayor al 25%, de la escuela privada a la que estás inscrito o inscrita.

Los estudiantes que sean aceptados deberán imprimir el dictamen de asignación de beca, el cual deberá entregarse en la institución donde realiza sus estudios. Es importante mencionar, que el porcentaje de extensión de la beca será retroactivo al mes de inicio del ciclo escolar 2025-2026, así como el número total de mensualidades que contemplan las colegiaturas.

¿Cómo recuperar tu folio para ver resultados de Becas Escuelas Particulares?

En caso de que hayas perdido o no recuerdes el número de folio de registro y no puedas consultar los resultados deberás enviar un correo a becasescuelasparticulares@edugem.gob.mx para solicitar la reposición de su folio.

En el texto del correo se debe agregar el nombre completo del alumno y posteriormente recibirá el número de folio al correo electrónico que hayas puesto como medio de contacto durante el registro.

