¿A Qué Hora Regresará la Luz en Yucatán, Quintana Roo y Campeche Tras Apagón Masivo Hoy?
Andrés Olmos N+
Hubo un apagón en la Península de Yucatán hoy 26 de septiembre 2025, por eso no hay luz en varios municipios y ciudades como Mérida, Cancún, Playa de Carmen y muchas más
Durante la tarde de este viernes se reportó un apagón masivo en la Península de Yucatán, lo que dejó sin luz a varios municipios y ciudades de Quintana Roo y Campeche, por eso acá te decimos a qué hora regresa la energía eléctrica en esta parte del país luego del corte sufrido hoy 26 de septiembre 2025.
La CFE (Comisión Federal de Electricidad) y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum informaron el motivo por el que se fue la luz en Mérida, Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Y debido al gran número de personas perjudicadas, en una nota ya te dijimos en qué colonias no hay luz en la península y todas las afectaciones derivadas del apagón.
¿A qué hora regresa la luz hoy en Yucatán, Quintana Roo y Campeche tras apagón?
El apagón, que inició alrededor de las 15:00 horas (tiempo local) de este viernes 26 de septiembre, va a durar un tiempo más en la Península de Yucatán, pero la Gobernadora de Quintana Roo aseguró que la luz regresará en un lapso de dos a tres horas paulatinamente.
Información en desarrollo...