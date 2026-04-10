Acapulco No Dará Permiso para Realizar Aca Moto 2026: "Prioridad Es Seguridad y Orden", Aclara

Las autoridades de Acapulco confirmaron este viernes 10 de abril que no se dará permiso para realizar el Acamoto 2026, debido que la "prioridad es la seguridad y el orden”. Lo anterior lo precisó el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) municipal, Federico Argumedo Rodríguez.

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Se detalló que el municipio no ha recibido alguna solicitud formal para la realización de dicho festival, pero en caso de presentarse la petición se considera que no procedería.

¿Por qué no se realizará el Acamoto 2026?

El titular de la Seguridad en Acapulco, Federico Argumedo Rodríguez, mencionó que el gobierno municipal no recibió alguna solicitud para realizarse actividades o dinámicas que pudieran poner en riesgo el orden público o la seguridad de los acapulqueños. Así lo expresó:

“Lo decimos con toda claridad, en caso de que dicha solicitud se presentara, no procedería, porque nuestra prioridad es garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de la población”.

Puntualizó que el gobierno de Acapulco tiene abiertas las puertas al turismo nacional e internacional, y la recepción de visitantes ocurre con respeto a la ley y al orden público.

Saldo del último Acamoto en Acapulco

El festival de motos en Acapulco, el Acamoto 2025, concluyó en muertes y destrucción. Dejó un saldo de al menos 8 personas sin vida.

El festival Acamoto 2025 se realizó del 16 al 18 de mayo en Acapulco. La mayoría de los decesos se dieron por accidentes viales, aunque también se reportaron hechos de violencia.

Entre los principales accidentes se reportaron varios derrapes en la avenida Escénica y choques en la Autopista del Sol.

Una mujer murió tras ser arrollada por un motociclista en la zona Dorada de la Costera Miguel Alemán.

Un hombre fue asesinado por impactos de bala tras una presunta discusión con participantes del evento.

Se registraron 42 detenciones por faltas administrativas, actos vandálicos y conductas antisociales.

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Con información de N+

HVI