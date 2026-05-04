Apagón Hoy en México: CFE Informa Por Qué No Hay Luz en Esta Zona

La mañana de hoy 4 de mayo de 2026 se registró un apagón en México, el cual fue confirmado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la cual informó por qué no hay luz y cuál es la zona afectada.

Recientemente, la CFE informó de la próxima puesta en marcha de medidores con tecnología Bluetooth. Aquí puedes consultar los servicios y beneficios de dicho sistema.

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¿Dónde no hay luz hoy?

La CFE publicó un comunicado en sus redes sociales, donde informó del apagón de este lunes y la zona afectada.

Según lo informó la paraestatal, los municipios afectados son Solidaridad y Cozumel, debido a una falla en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Hasta las primeras horas de este lunes más de la mitad de usuarios de energía eléctrica en Solidaridad y Cozumel no tenían luz.

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¿Por qué hay apagón en Quintana Roo?

De acuerdo con CFE, a las 04:56 horas salió de operación el BUS de 115 kV de la subestación Playa del Carmen (PCN), afectando usuarios de los municipios de Solidaridad y Cozumel, en el estado de Quintana Roo.

Hasta las 6:00 horas de este lunes, la CFE confirmó que "se ha restablecido el suministro al 44% de usuarios afectados", por lo que más de la mitad de usuarios seguían sin luz.

La CFE aseguró que personal de la paraestatal "se encuentran en la subestación Playa del Carmen realizando las maniobras necesarias hasta normalizar el servicio".

A las 7:12 horas del mismo lunes, CFE aseguró que se había activado el servicio eléctrico a todos los usuarios afectados.

"Se ha restablecido el servicio eléctrico al 100% de usuarios afectados por un corte de energía en los municipios de Solidaridad y Cozumel, en Quintana Roo", publicó CFE en sus redes sociales.

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