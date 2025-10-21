Asesinan a Subdirector de Seguridad de Indaparapeo, Michoacán

Autoridades de Michoacán informaron hoy 21 de octubre de 2025 del asesinato de Víctor Daniel Velásquez Castillo, subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo.

Apenas el pasado lunes se informó de un asesinato en Michoacán que causó gran revuelo en México: el de Bernardo Bravo, líder limonero, quien denunció extorsiones por parte del crimen organizado.

Sobre el homicidio de Bernardo Bravo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo señaló que autoridades federales colaboran en la investigación y dijo que tiene que haber justicia.

¿Cómo mataron al subdirector de Seguridad de Indaparapeo?

De acuerdo con los primeros reportes, Víctor Daniel Velásquez fue víctima de un ataque a balazos en la mañana de este martes.

El subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Michoacán, circulaba por la carretera Morelia–Maravatío cuando fue atacado a balazos. El mando de la policía murió y su automóvil quedó volcado en la vialidad.

Autoridades locales y paramédicos llegaron al lugar para confirmar el deceso e iniciar con las investigaciones por el homicidio.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que luego de que se confirmó el asesinato, se incrementaron las labores en Indaparapeo “para garantizar el orden y dar certeza de seguridad a las y los pobladores, tras una agresión registrada hace unos minutos a un mando de la Policía local”.

Historias recomendadas: