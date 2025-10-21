Las autoridades estadounidenses detectaron la nueva plaga Osbornellus salsus en el Puerto fronterizo de San Luis, en Arizona. El hallazgo fue hecho por especialistas agrícolas de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

El insecto Osbornellus salsus es una especie que nunca antes había sido identificada en el territorio de Estados Unidos, por lo que implementaron un protocolo sanitario como medida preventiva para evitar su propagación.

¿Cómo fue el hallazgo de la plaga Osbornellus Salsus?

El descubrimiento fue durante una revisión habitual a un cargamento de radicchio procedente de México, en el cual los de EUA de la CBP vieron un insecto desconocido en el interior del embarque, recolectaron un ejemplar para llevar a cabo un análisis. Detallaron que el Osbornellus salsus es un tipo de cicadélido y advirtieron que es una amenaza.

Se sabe que algunos cicadélidos transmiten diversas enfermedades y patógenos vegetales, lo que representa una amenaza potencial para la agricultura estadounidense.

Un entomólogo del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS), del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) revisó el ejemplar y posteriormente, el Servicio Nacional de Identificación del USDA, donde confirmaron que se trataba de Osbornellus salsus.

¿Qué es el radicchio?

El radicchio también conocido como achicoria roja es una planta "pariente" de las escarolas y lechugas, suele usarse para preparar ensaladas.

Su apariencia es en forma de "hojas anchas, de color violeta intenso brillante", según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México.

