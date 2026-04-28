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¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así Está el Tráfico en Autopistas Este Martes 28 de Abril 2026

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Así está el tráfico en autopistas del país hoy, 28 de abril de 2026, para que tomes precauciones y llegues a tiempo a tu destino

Bloqueo en carreteras del país

Bloqueo en carreteras del país. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay bloquoes o cierres a la circulación hoy,  28 de abril de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

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Afectaciones en carreteras hoy

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

  • A las 7:35 horas, en Puebla se registra cierre parcial de circulación por un acidente vial cerca del Km 013+800 en la carretera Puebla - Córdoba.
  • A las 6:13 horas, se reportó cierre de circulación en la Autopista La Tinaja-Isla, km 81, dirección Isla, en Veracruz, por un choque por alcance. En la zona también se se registra neblina. 
  • A las 10:03 horas de ayer, hubo cierre de circulación en ambos sentidos de la México-Puebla, a la altura del km 59, por un accidente.

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