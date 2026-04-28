¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así Está el Tráfico en Autopistas Este Martes 28 de Abril 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay bloquoes o cierres a la circulación hoy, 28 de abril de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

En N+, todos los días te informamos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en el Monumento a la Revolución Hoy? Acuchillamiento Deja un Muerto.

Afectaciones en carreteras hoy

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

A las 7:35 horas, en Puebla se registra cierre parcial de circulación por un acidente vial cerca del Km 013+800 en la carretera Puebla - Córdoba.

A las 6:13 horas, se reportó cierre de circulación en la Autopista La Tinaja-Isla, km 81, dirección Isla, en Veracruz, por un choque por alcance. En la zona también se se registra neblina.

A las 10:03 horas de ayer, hubo cierre de circulación en ambos sentidos de la México-Puebla, a la altura del km 59, por un accidente.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar