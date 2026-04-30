¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Así el Tráfico en Autopistas Este Jueves 30 de Abril 2026

Si utilizas carretera para llegar a tu destino, te decimos cómo está el tráfico en autopistas del país o si hay bloqueos o cierres a la circulación hoy, 30 de abril de 2026, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y llegues a tiempo a tu destino.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

En N+, todos los días te informamos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

Noticia relacionada: Sube Tarifa para Ir a la México-Querétaro: Nuevo Precio de Caseta de Capufe.

Afectaciones en carreteras hoy

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueo, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

A las 7:03 horas, se reportó cierre parcial de circulación cerca del km 138+800, de la carretera San Luis Potosí-San Luis Potosí, por un accidente vial.

A las 7:00 horas, se reportó cierre parcial de circulación en la autopista México-Cuernavaca, en el km 59, dirección CDMX, por un tracto camión con falla mecánica.

A las 2:48 horas, hubo cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, en el km 191, dirección Querétaro, por un accidente.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

Con información de N+

Rar

