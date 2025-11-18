Detiene a 4 Policías Municipales de Jalisco Presuntamente Vinculados al CJNG

El Gabinete de Seguridad de México dio a conocer la detención de cuatro policías, integrantes de instituciones municipales, que fueron detenidos en Jalisco por su presunta relación con el grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Video relacionado: Capturan a "Pipo" Chavarría, Líder de Los Lobos y Socio del CJNG, en Málaga, España

Las autoridades explicaron a través de un comunicado que se cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra los cuatro oficiales municipales vinculados con delitos contra la salud, secuestro y tráfico de armas.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Marina y de la FGR, el Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

¿Cómo se detectó que 4 policías tenían presuntos nexos criminales?

En las labores de investigación se identificó a cuatro integrantes de instituciones de seguridad pública en los municipios de Ciudad Guzmán, Chiquilistlan y Atemajac, presuntamente vinculados con un grupo delictivo con presencia en esa región.

¿Quiénes son los 4 policías con presuntos nexos con CJNG?

Luego de ejecutarse las órdenes de aprehensión contra cuatro policías ligados con el CJNG se identificó a los detenidos como: Hugo Aldair “N”, "El Tuki”, Abiham “N”, alias ”El Dire”, Rafaela “N” y Edgar “N”, alias “Pollo”, cada uno policías municipales de Ciudad Guzmán, Chiquilistlán y Atemajac.



Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI