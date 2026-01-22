¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Así el Tráfico en Autopistas de México el 22 de Enero 2026

Si este jueves, 22 de enero de 2026, utilizas carretera, debes saber cómo está el tráfico para que llegue a tiempo a tu destino. Te damos a conocer si hay cierres a la circulación, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

En N+, todos los días te informamos cómo está el tráfico en la Autopista México-Querétaro. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de N+ FORO.

Noticia relacionada: Sheinbaum Anuncia Megabachetón 2026: Así Funcionará el Programa de Repavimentación en México.

¿Hay bloqueo en carreteras hoy?

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento hay un reporte de bloqueo, y varios accidentes que afectan la circulación:

Baja California

A las 6:04 horas, se reporta la presencia de manifestantes cerca del km 173+800 de la carretera Ensenada-Lázaro Cárdenas. Se habilitó la vialidad sobre las calles aledañas.

Autopista México-Puebla

A las 6:33 horas, se reporta cierre pacial de circulación en la km 104, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance)., en el km 104, dirección Puebla. Hay reducción de carriles por atención de choque por alcance.

Autopista México-Querétaro

A las 4:01 horas, se reportó un accidente en el km 63, dirección Querétaro, por lo que hay cierre a la circulación.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar