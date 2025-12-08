Carreteras Bloqueadas Hoy en México: Autopistas con Afectaciones por Manifestantes

¡Toma precauciones! Este lunes 8 de diciembre de 2025 hay bloqueos carreteros en algunas autopistas del país. Te decimos cuáles son las vialidades afectadas por manifestantes.

Este lunes, hay afectación a la circulación en algunas carreteras, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en las autopistas.

Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o afectaciones por clima, con la finalidad de que tomes precauciones.

Carreteras bloqueadas hoy

Este lunes así están las principales autopistas del país, de acuerdo con los últimos reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), especialmente en vialidades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), como son:

Carretera México-Querétaro: No hay presencia de manifestantes.

No hay presencia de manifestantes. Carretera México-Puebla: No hay presencia de manifestantes.

Carretera México-Pachuca: No hay presencia de manifestantes.

Carretera México-Cuernavaca: No hay presencia de manifestantes.

Carretera México-Toluca: No hay presencia de manifestantes.

En Sinaloa hay cierre parcial de circulación en el km. 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán, por presencia de manifestantes, cerca de la plaza de cobro "Costa Rica".

#TomaloEnCuenta en #Sinaloa continua cierre parcial de circulación por presencia de personas, cerca de la plaza de cobro "Costa Rica" en el km. 178+800 de la carretera Mazatlan-Culiacán. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/6zdfKg0gNX — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 8, 2025

