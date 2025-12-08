Inicio Estados Carreteras Bloqueadas Hoy en México: Autopistas con Afectaciones por Manifestantes

Carreteras Bloqueadas Hoy en México: Autopistas con Afectaciones por Manifestantes

|

N+

-

Estas son las carreteras bloqueadas hoy, 8 de diciembre de 2025

Bloqueo en carreteras del país

Bloqueo en carreteras del país. Foto: X @GN_Carreteras

COMPARTE:

¡Toma precauciones! Este lunes 8 de diciembre de 2025 hay bloqueos carreteros en algunas autopistas del país. Te decimos cuáles son las vialidades afectadas por manifestantes.

Este lunes, hay afectación a la circulación en algunas carreteras, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en las autopistas.

Recuerda que puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o afectaciones por clima, con la finalidad de que tomes precauciones.

Noticia relacionadaDeja 2 Muertos y 9 Heridos Accidente en Acceso a Cerro del Punhuato, en Morelia

Carreteras bloqueadas hoy

Este lunes así están las principales autopistas del país, de acuerdo con los últimos reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), especialmente en vialidades de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), como son:

  • Carretera México-Querétaro No hay presencia de manifestantes.
  • Carretera México-Puebla: No hay presencia de manifestantes. 
  • Carretera México-Pachuca:  No hay presencia de manifestantes.
  • Carretera México-Cuernavaca:  No hay presencia de manifestantes.
  • Carretera México-Toluca:  No hay presencia de manifestantes.

En Sinaloa hay cierre parcial de circulación en el km. 178+800 de la carretera Mazatlán-Culiacán, por presencia de manifestantes, cerca de la plaza de cobro "Costa Rica".

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar
 

ManifestacionesAccidentes de Carretera
Inicio Estados Carreteras bloqueadas hoy 8 diciembre 2025 autopistas México cierres afectaciones