“Cobran Piso Simplemente por Vivir Ahí”: Obispo Denuncia Extorsiones en Huautla, Morelos

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, denunció que el crimen organizado extorsiona a los habitantes de la comunidad de Huautla, municipio de Tlaquiltenango, en Morelos, por el simple hecho de vivir ahí.

“El crimen organizado ha llegado a un grado de crueldad que ya no tiene nombre; cobran cuota, cobran piso simplemente por vivir allí, simplemente por tener una casa”, expresó durante la XII Caminata por la Paz realizada el 16 de mayo de 2026.

Ante decenas de personas que se congregaron en la capital morelense, vestidos de blanco y portando globos y banderas, el también presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló que se trata de un tema que no está en las estadísticas, pero que duele y no puede callar.

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Miedo por el crimen organizado

Castro enfatizó que Huautla es tierra de gente trabajadora que ha sido golpeada por la pobreza y la migración, pero que ahora enfrenta también las amenazas de la delincuencia organizada.

“En uno de los rincones más pobres y más olvidados de nuestro estado, en Huautla, tierra de gente sencilla y trabajadora, tierra golpeada desde hace años por la pobreza y la migración, tierra que ha visto partir a sus hijos en busca del pan que ahí no tienen… cobran piso simplemente por vivir allí”, denunció.

Así, afirmó que ya no solo extorsionan a negocios, sino también a las familias solamente por tener una casa en ese lugar.

“No lo cobran por un negocio o por mercancía, lo cobran por vivir, por tener esa casa, por existir en esa tierra que es suya y que el crimen quiere apropiarse sin más título que la amenaza y el miedo”.

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Amenazas de muerte a párroco

En su mensaje en el atrio de la catedral, también dijo que el párroco de San Francisco de Asís era el último reducto de esperanza en la comunidad, pero tuvo que irse luego de recibir amenazas de muerte.

“Cuando su presencia y su palabra eran el único apoyo que le quedaba a la gente para no hundirse en la desesperación, el crimen organizado lo amenazó con quitarle la vida”, reveló.

El obispo además habló sobre las madres buscadoras y su lucha por encontrar a sus seres queridos; los jóvenes que tienen miedo; el cansancio de familias por la incertidumbre, la violencia y el abandono; la situación que aqueja a transportistas; la corrupción, entre otros.

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Con información de N+.

spb