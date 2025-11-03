La Última Publicación de Alejandro Correa, exalcalde de Zinapécuaro, Un Día Antes de Desaparecer

Un día antes de su desaparición, el exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa Gómez, visitó un panteón para dejar flores en la tumba de una mujer. El propio exfuncionario compartió el momento en una publicación de Facebook, donde expresó un emotivo mensaje de despedida.

“Todos los días te extraño, mamá… La mayoría de los días soy fuerte y estoy concentrado en crecer y que te sientas orgullosa de mi misión en el mundo. Pero en días como hoy, es donde la fuerza se pierde y se revive el sonido de tu sonrisa y la luz de tu mirada”, escribió Correa.

La publicación fue acompañada por una fotografía en la que se observa una tumba con letras doradas que forman el apellido “Correa Gómez”. Sobre la lápida, el exalcalde colocó flores blancas.

Última Publicación de Alejandro Correa.

Esa imagen se convirtió en su última aparición pública en redes sociales. Horas después, alrededor de las 2:00 de la madrugada del 2 de noviembre.

Emiten ficha de búsqueda del exalcalde

La Fiscalía General del Estado de Michoacán emitió una ficha de búsqueda para localizar a Alejandro Correa Gómez, exalcalde de Zinapécuaro, quien fue visto por última vez la madrugada del 2 de noviembre en la localidad de Tierras Coloradas, municipio de Hidalgo.

De acuerdo con el documento de búsqueda 1139/2025, Correa Gómez, de 41 años, vestía al momento de su desaparición una camisa a cuadros azul, chaleco gris y sombrero beige.

Denuncian Desaparición de Alejandro Correa, Exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán

El exfuncionario mide 1.78 metros, pesa 85 kilogramos y es de complexión mediana. Tiene piel blanca, rostro redondo, frente mediana y cabello corto y entrecano. Sus cejas son pobladas y semiarqueadas, y sus ojos café.

Entre sus señas particulares destacan una cicatriz entre la nariz y el párpado derecho y otra sobre la ceja derecha. Además, cuenta con varios tatuajes: la palabra “MAMÁ” en el antebrazo derecho; la frase “NO TEMAS PORQUE YO ESTOY CONTIGO” (Isaías 41:10) en el mismo brazo; un ave fénix en la cadera derecha y la leyenda “TODO LO PUEDO EN CRISTO” en el pecho.

Correa Gómez fue visto por última vez alrededor de las 2:00 horas y desde entonces se desconoce su paradero.

