En Chiapas, Investigan Caso de Niña de 13 Que Dio a Luz como Posible Delito de Pederastia

El caso de una niña indígena de solo 13 años que dio a luz en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, ha generado indignación social.

La menor, que está casada con otro menor de 17 años, tuvo complicaciones en el parto y su vida estuvo en riesgo.

Noticia relacionada: Monitorean Salud de una Menor de 13 Años Que Dio a Luz en San Cristóbal de las Casas

Ahora, organismos defensores de los derechos de niñas, niños y adolescentes exigen a las autoridades investigar el caso a fondo, a pesar de que las familias de los dos adolescentes tienen un acuerdo y permiso de las autoridades tradicionales para que los menores tengan una convivencia conyugal mediante sus usos y costumbres.

Video: Niña de 13 Años Da a Luz en Chiapas; Fiscalía Abre Investigación del Caso

Elena del Rosario Torres Villanueva, de la Fundación Internacional Granito de Arena, comentó:

Esta niña de San Juan Chamula se debate entre la vida y la muerte en terapia intensiva, cuando debería estar jugando, cuando tiene una infancia interrumpida. El matrimonio infantil es un delito en Chiapas; no deberían estar casados de primera instancia

Las autoridades ya investigan el caso y no descartan el posible delito de pederastia, según dijo Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general de Chiapas:

Inició una carpeta de investigación por el delito de pederastia. La adolescente de 13 años de edad que dio a luz refiere que está viviendo con una persona también menor de edad que es el papá del niño; entonces, estamos investigando de manera muy profunda, de manera amplia, vamos a recabar las declaraciones de los familiares para determinar si hay o no alguna responsabilidad penal

Noticia relacionada: Niña de 13 años Da a Luz en Chiapas y Sufre Daños en Órganos: Fiscalía Busca al Padre del Bebé

Matrimonio infantil prohibido en Chiapas

Aunque en Chiapas el matrimonio infantil está prohibido, se busca que la cohabitación forzada sea tipificado como delito, señaló Elvira Catalina Aguiar Álvarez, diputada y vicepresidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de Chiapas.

Para reformar el Código Penal en materia de cohabitación forzada que es prácticamente la ley que determinaría la sanción a quienes de manera forzada permitan que niñas menores de edad cohabiten con hombres mayores. Chiapas es de los primeros lugares en embarazo infantil

Según datos de la Secretaría de Salud Estatal, en 2024 Chiapas registró una tasa de 92 embarazos infantiles por cada 100 mil habitantes, lo que representa más de 5 mil 112 niñas que dieron a luz, la cifra más alta a nivel nacional.

En la entidad se registra una alta tasa de fecundidad infantil y adolescente en al menos 15 municipios, la mayoría son pueblos originarios.

Historias recomendadas:

Con información de Juan Álvarez

ICM