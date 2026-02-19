Encuentran Restos Humanos en Varias partes del Puerto de Manzanillo, Colima

Este 19 de febrero de 2026 se registró un nuevo hecho de violencia en el estado de Colima, donde las últimas semanas se han reportado detenciones, aseguramientos de droga y hallazgos de personas sin vida.

La mañana de hoy fueron encontrados restos humanos en varias zonas del puerto de Manzanillo.

Los hallazgos se reportaron en las delegaciones de Santiago, Tapeixtles y El Colomo, lo que derivó en diversos despliegues de seguridad.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Colima (FGE) recuperaron los restos humanos para iniciar con el proceso de identificación.

Más hallazgos en Colima

Apenas el pasado 7 de febrero, la FGE reportó el hallazgo de otros restos humanos y un cuerpo sin vida durante siete cateos en Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc y Manzanillo.

La instancia detalló que los mandamientos judiciales fueron ejecutados del 26 de enero al 01 de febrero, y en ellos también se logró el aseguramiento de 44 envoltorios que contenían la droga conocida como ICE.

Además de dos bolsas plásticas con marihuana, cuatro envases de cristal con gasolina en su interior, un arma de fuego, un cargador, siete cartuchos útiles, una motocicleta, un vehículo, dos teléfonos celulares, seis documentos de identidad y diversos indicios relacionados con la presunta venta de narcóticos.

En los municipios de Cuauhtémoc y Manzanillo se realizaron tres cateos dentro de investigaciones por el delito de desaparición de personas, en los que se localizó un cuerpo sin vida y restos humanos.

