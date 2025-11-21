Detienen a Escoltas de Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, se dio a conocer que fueron detenidos los escoltas del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, quien fue asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas, en el marco del Día de Muertos.

Fuentes Federales confirmaron que durante un operativo del Gabinete de Seguridad, en coordinación con autoridades estatales, en Uruapan, se cumplimentaron 7 órdenes de aprehensión; entre los detenidos están seis escoltas de Carlos Manzo.

Se sabe que los detenidos está acusados del delito de homicidio calificado en comisión por omisión. Los escoltas serán trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez" y serán puestos a disposición del juez de Control que los requiere.

Video: Última Hora: Operativo en Uruapan, Michoacán, Deja Siete Detenidos; Incluyendo a Escoltas de Carlos Manzo

Mediante redes sociales, la Fiscalía de Michoacán informó que se cumplimentó orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez.

🚨⚠️ Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez. — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) November 21, 2025

Noticia relacionada: Fotos de la Llegada de 'El Licenciado' al Altiplano: Estos Son los Delitos que le Imputan

¿Cómo va la investigación del homicidio de Carlos Manzo?

El pasado 19 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Jorge Armando ‘N', un presunto autor intelectual de la muerte del alcalde de Uruapan, quien este viernes fue ingresado al Centro Federal de Reinserción Social Número 1, conocido como "El Altiplano" en el Estado de México.

García Harfuch detalló que Jorge Armando 'N', alías 'El Licenciado', es uno de los líderes que planearon y efectuaron el homicidio de Carlos Manzo.

Jorge Armando 'N' fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, y detenido en un operativo coordinado con el Gabinete de Seguridad y las autoridades locales. Se sabe que es integrante de una célula delictiva que opera en Michoacán afín al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

También destacó el secretario, que 'El Licenciado' ocupaba el rol de mando, al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución, a través de un chat.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar