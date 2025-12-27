Explota Camioneta con Fuegos Pirotécnicos sobre Autopista Siglo XXI en Tlaquiltenango

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Jojutla informó que hace unos momentos recibió el reporte de un vehículo volcado e incendiado sobre la autopista Siglo XXI. Al arribar al sitio, el personal localizó una unidad volcada que transportaba fuegos pirotécnicos, la cual se encontraba completamente incendiada.

De inmediato, elementos de la corporación realizaron labores de atención, control y seguridad en la zona, asegurando el área para prevenir mayores riesgos a los automovilistas y a la población.

Información en desarrollo