Vinculan a Proceso a Custodios que Trasladaban 37 MDP en Efectivo en Edomex

Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Iván “N” y José “N”, custodios de la empresa Águila Bicéfala de Transporte, al considerar que no pudieron acreditar la legal procedencia de los 37 millones de pesos que trasladaban.

El pasado 22 de diciembre, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, durante un recorrido de vigilancia realizado en coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron detenidos dos hombres por su probable participación en los delitos de resistencia, portación, acopio y tráfico de armas prohibidas, así como por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Vinculan a Proceso a Custodios Detenidos con 37 MDP en Edomex

¿Cómo ocurrió la detención?

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron sobre la avenida Lomas Verdes, a la altura de la colonia del mismo nombre, donde los elementos de seguridad detectaron una camioneta blindada de color gris en la que viajaban dos sujetos que manipulaban objetos en su interior. Al percatarse de la presencia policial, los hombres arrojaron dichos objetos al asiento trasero, lo que levantó sospechas.

Ante esta conducta, los agentes les marcaron el alto y les solicitaron descender del vehículo para realizar una inspección preventiva; sin embargo, los ocupantes se negaron en dos ocasiones a acatar la instrucción. A simple vista, los policías observaron dentro de la unidad dos armas de fuego, una de ellas sin el permiso correspondiente para su legal portación, así como diversos paquetes con dinero en efectivo.

Foto: Fiscalía de Edomex

Por lo anterior, se solicitó el apoyo de una grúa para asegurar el vehículo y trasladarlo ante el Ministerio Público. Ya en presencia de la autoridad ministerial y con la asistencia de su representante legal, se llevó a cabo la inspección formal, en la que se localizaron dos armas de fuego cortas, cuatro cargadores, cartuchos útiles y aproximadamente 37 millones de pesos en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Iván “N”, de 37 años, y José “N”, de 53, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

