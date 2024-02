Habitantes Marchan por Seguridad y Paz en San Martín Texmelucan, Puebla

Habitantes del municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, realizaron una marcha para exigir paz y seguridad la noche del lunes.

Los pobladores se concentraron en inmediaciones del Monumento de los Hombres Ilustres para caminar rumbo al zócalo de la ciudad. La mayoría vestidos de blanco, levantaron pancartas y lanzaron consignas para pedir se refuerce la seguridad en el municipio.

Una de las manifestantes señaló:

Es el momento de exigir y queremos la renuncia de la presidenta municipal, si no puede con el puesto, si no puede cuidarnos, si no puede hacerse cargo, queremos al Ejército y queremos a la Guardia Nacional y la Marina